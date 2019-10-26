Advierte DIF por alto índice de esquizofrenia

En Acuña se registra un alza en el número de casos de esquizofrenia, entre otras enfermedades que afectan a las personas, siendo esta una de las principales causas del suicidio; así lo afirmó en entrevista el doctor Erick Ruiz Villanueva, psicólogo del Sistema DIF Municipal.

Citó que, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece que uno de cada cuatro personas ha padecido en algún momento de su vida algún trastorno mental.

Refirió que hay detonantes que los originan, como una pérdida, un abuso sexual, tocamientos, bullying, o alguna situación que un individuo no pueda enfrentar en la vida diaria.

El especialista resaltó que incluso hay personas que desconocen que padecen esta enfermedad, pero es ahí cuando los amigos y familia más cercana notan los cambios de comportamiento, conociendo sus hábitos; ya que, de ser una persona alegre, se puede tornar en retraída o aislada.

“Por si sola la persona no puede distinguir este cambio de actitud, pero los más cercanos en su entorno si lo perciben”, reiteró.

Ruiz Villanueva, comentó que la esquizofrenia es la enfermedad mental que está asociada a mayor número de suicidios, de ahí que se establece como una causa de muerte.

Refirió que hay prevalencia de esta enfermedad en Acuña, por lo que se ha registrado atención a 235 con esquizofrenia en pacientes, desde el pasado mes de abril a la fecha, en la consulta que ofrece la unidad del DIF municipal que atiende este tipo de problemáticas sociales.

Apuntó que las tres principales causas de consulta son esquizofrenia; trastorno depresivo y trastorno de ansiedad, con factores diversos como la baja tolerancia la frustración, las jornadas laborales excesivas, disrupción familiar, entre otros.

Erick Ruiz Villanueva, psicólogo de la Unidad de Atención en DIF municipal.