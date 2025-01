Agreden a árbitro en partido de fútbol local en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila. – Un incidente de violencia ocurrió durante el fin de semana en una liga local de fútbol, cuando un jugador agredió al árbitro tras no estar de acuerdo con una decisión tomada por el colegiado. El hecho ha causado preocupación entre las autoridades deportivas locales.

El director de deportes de Ciudad Acuña comentó que esta no es la primera vez que se presentan casos de pérdida de control en diversas disciplinas deportivas, subrayando que este tipo de conductas no serán toleradas. En respuesta al incidente, ya se han iniciado pláticas con los representantes de la liga para tomar medidas, las cuales incluyen la posibilidad de que el jugador agresor, así como otros involucrados en incidentes similares, no puedan continuar participando en los partidos.

"Es algo que no se vale, especialmente porque estos hechos ocurren en espacios familiares. El deporte debe ser un ambiente sano", expresó el director de deportes, haciendo un llamado a la reflexión sobre la importancia de mantener la calma y el respeto en los eventos deportivos.