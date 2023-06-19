Ajustarán horarios en empresas

Ciudad Acuña, Coah.- Las empresas maquiladoras estarán adecuando sus espacios, para prever el tema de los golpes de calor en sus instalaciones.

Buscan evitar los accidentes en sus empresas, en donde buscan tener una buena ventilación en todas las maquiladoras.

En algunas empresas buscan ver opciones, debido a que por lo que se fabrica, son lugares calientes y ante eso buscan estar hidratando a todo su personal.

“Estamos conscientes de las altas temperaturas que se viven por lo mismo queremos estar cuidando de los trabajadores, cómo siempre lo han hecho las empresas” mencionó Cuahtemoc Hernández Castilla, Director de la Asociación de Maquiladoras.