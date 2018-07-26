Al alza personas se buscan salir por la puerta falsa

En tan solo una semana la Fiscalía del Estado ha tomado conocimiento de 7 personas que han intentado salir por la puerta falsa al tomar medicamento, en esta ocasión se trataba de Raymundo Netro Lara de 26 años de edad con domicilio en la calle Granjero 1445 de la colonia 5 de Mayo, sitio donde sucedieron los hechos.

La oportuna intervención de socorristas de la Cruz Roja impidió su objetivo al llegar a tiempo al lugar de los hechos y prestarle los primeros auxilios y posteriormente llevarlo a la clínica 13 del Seguro Social, donde quedó encamado bajo observación médica y en delicado estado de salud pero fuera de peligro, de acuerdo al personal que lo atendió.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de pastillas metformina que este tipo ingirió para escapar por la puerta falsa, luego que su cuñada Elizabeth Sosa Zamarrón de 18 años de edad lo encontrara tirado en el patio e inconsciente.

Para este día, los elementos de la Policía Ministerial buscan entrevistarse con esta persona para saber los motivos que tenía para quitarse la vida, porque sus familiares no lo sabían, incluso se encontraban desconcertados por la actitud de Raymundo Netro.