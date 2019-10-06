Alarmante número de suicidios

Con una estadística considerada como preocupante, con 15 suicidios ocurridos en fraccionamientos de la zona urbana de Ciudad Acuña en lo que va del 2019, la Dirección De Salud Municipal intensificó las acciones de prevención, a través de conferencias, de actividades de entretenimiento, esparcimiento y de cultura.

Azalea Castro, directora de Salud Municipal, calificó como “terrible” esta situación de riesgo, que afecta a personas en el rango de 15 a 29 años de edad, considerándose el grupo más vulnerable.

“Es el suicidio un tema de salud mental, que afecta a la sociedad en general, ya que sólo en México suceden 17 suicidios cada día”, por lo que ahora constituye un reto grande y hay que trabajar todos los sectores de la sociedad, para salvar a un joven del suicidio, agregó.

Esto debe animar a todos a participar desde su ámbito de competencia y a tomar con más énfasis las acciones determinadas a evitar que se sigan registrando más suicidios en la región, y particularmente en Acuña, donde la cifra llama fuertemente la atención.

En este caso, la dirección de Salud Municipal, ha establecido compromisos con grupos de la sociedad civil, voluntarios, con organismos y las instituciones de salud, profesionales de la salud, así como las autoridades, para promover todas las acciones preventivas, y evitar más muertes.

Recordó, que el pasado 10 de septiembre, es la fecha establecida como Día de la Prevención del suicidio, sin embargo, debe trabajarse todos los días.

Apuntó; “Cuando pensamos en suicidio, creemos que solo se asocia a enfermedades mentales, o a enfermedades psicosociales, pero el problema es mucho más complejo”.