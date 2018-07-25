Albañil cae desmayado al sufrir golpe de calor

Al encontrarse trabajando en una construcción de uno de los negocios ubicados en la Plaza Bella, un trabajador estuvo a punto de perder la vida al sufrir un golpe de calor, siendo auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja quiénes luego de prestarle los primeros auxilios lo trasladan a la clínica 13 del Seguro Social.

El albañil está identificado como Gerardo Hernández Carrasco de 56 años de edad, y tiene su domicilio en la Calle 13 número 145 de la colonia Gámez Sumaran

Esta persona se encontraba realizando trabajos de albañilería en una construcción que está a un lado de Banco Azteca en la plaza ya citada, cuando repentinamente cayó desmayado por el golpe de calor.

Una vez que fue trasladado de urgencia a la Clínica 13, fue recibido por el personal médico el cual se enfocó en su cuidado para reanimarlo, ya que un golpe de calor puede ser mortal de no ser atendido a tiempo

Horas más tarde este empleado de la construcción es reportado como fuera de peligro, pero aún así, tuvo que quedar internado bajo observación médica.