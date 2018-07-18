Alcalde de Acuña afirma que su municipio es seguro

Ciudad Acuña, Coah. - Aunque las autoridades estadounidenses han emitido una recomendación para sus ciudadanos, que no viajen entre Acuña y Piedras Negras por carretera solo por el lado estadounidense, por cuestiones de inseguridad, secuestro, robo de autos y asaltos, el alcalde de Acuña, José Luis Salinas Galán dijo que las estadísticas dicen lo contrario, que Acuña sigue siendo de las fronteras más seguras del país.

Tras el aviso de alerta por el gobierno de los Estado Unidos para que sus ciudadanos extremen precauciones para visitar algunos estados de la república y ciudades de Coahuila, el alcalde de Acuña, aseguró que esta frontera está considerada como de las más seguras del Norte de México.

Salinas Galán, dijo que, hablando propiamente del municipio de Acuña, este ha logrado bajar los índices de delitos de la delincuencia organizada y se trabaja en la reducción de las estadísticas de los delitos del fuero común.

Esta seguridad se traduce de la llegada de más inversiones tanto de la industria como del comercio, que fijan sus ojos en esta ciudad que les ofrece tranquilidad y paz.

Se dijo inconforme con los señalamientos que hace el gobierno de los Estados Unidos, que siempre ha tratado de disuadir la idea de sus ciudadanos de visitar la frontera y en general el país, generando miedo.

Reconoció que, en alguna parte del país, sí se viven condiciones caóticas de inseguridad pero que en realidad.

Comentó, que no entiende este tipo de recomendaciones sobre todo cuando se colabora estrechamente con la ciudad vecina de Del Río y entre ambos, hay apertura para la crítica constructiva, sana, que permita resolver si hay algún riesgo, hecho que no se ha dado ni se ha comentado en ninguna mesa de trabajo con las autoridades del vecino país.

De hecho, hay situaciones que no se comprenden cuando hay colaboración conjunta y si ellos poseen algunos indicios que con su tecnología han detectado, sería importante que hubiera ese canal de comunicación institucional dado que son países amigos y vecinos.