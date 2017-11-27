Alcaldes electos deben trabajar y olvidarse de reelegirse

Cd. Acuña, Coah.-Al afirmar que hay políticos que están utilizando el escenario para reelegirse, sin antes cumplir con el compromiso que hicieron en campaña de no abandonar el cargo durante el periodo para el que fue electo, de pretender buscar alargar su periodo y participar nuevamente en el proceso de tres años, estos traicionarían a los electores.

Venus Jaime Chávez González, párroco de la Iglesia local de Santa María de Guadalupe, destacó que si los ciudadanos los eligieron por ese corto periodo de un año, la encomienda que se les dio es que hagan lo propio y se esfuercen, “Luego ya la población verá si hicieron un buen trabajo y deban reelegirlos o no”, por eso no deben distraerse ni siquiera pensar antes en el siguiente periodo.

Resaltó que los ciudadanos están hartos de este tipo de conductas de los políticos y aunque la ley lo permite, deben poner a prueba sus capacidades, tanto alcaldes, como los integrantes de su cabildo, reiteró Venus Jaime Chávez y no utilizar su cargo como un “trampolín” para lo siguiente.

Los alcaldes electos que están pensando en esa posibilidad, no son responsables; “Si de por si en un año no se puede avanzar mucho y menos ahora si ya pensamos en una posible candidatura, pues nos da a entender que es para pasar el rato”, y entonces no habrá avances de obras y programas sociales en beneficio de la comunidad porque la atención del alcalde se centrará en su próxima campaña.

El párroco Venus Jaime Chávez González, externó su preocupación porque la autoridad electoral no está haciendo bien las cosas en el sentido de aprobar esta posibilidad, con lo que les dejó allanado el camino para la distracción de sus funciones, sin advertir que se puedan utilizar recursos públicos en el intento de la reelección de un alcalde.

Venus Jaime Chávez González, párroco de la Iglesia de Santa María de Guadalupe