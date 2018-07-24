Alcohólico intenta quitarse la vida al ingerir medicamento controlado

Ingresó a la sala de urgencias de la clínica 13 del Seguro Social Ricardo García González de 24 años de edad con aguda intoxicación, producto de la ingesta de pastillas de uso controlado.

Fue atendido de emergencia por personal médico de este nosocomio quien atentó con su vida, fue trasladado a este hospital por paramédicos de la Cruz Roja y luego que se le solicitaron sus servicios a través del sistema de emergencias 911.

Al paciente se le practicó un lavado intestinal para salvarle la vida y una vez repuesto confirmó haberse tomado 50 tabletas, pero dijo desconocer el tipo de medicamento que había ingerido.

De acuerdo con el reporte de una tía del paciente de nombre Silvia García de 47 años de edad, el incidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas del lunes en su domicilio ubicado en la calle Moctezuma número 355 de la colonia Benito Juárez.

Trascendió que Ricardo García tiene problemas con el alcoholismo siendo el motivo por la cual tomó esta decisión, afortunadamente no logró su propósito gracias a la intervención del personal médico del Seguro Social.

Del incidente tomó conocimiento Seguridad Pública y elementos de la Policía Estatal Investigadora.