Alista municipio entrega de becas

Aunque aún no se ha definido la fecha de la entrega de becas para preparatoria y universidad por parte de la Administración Local, restan solo algunos por ser aceptados.

Las mil becas del programa municipal “Esfuérzate y llegarás al éxito” están por ser entregadas al definirse los jóvenes que las recibirán.

Becas en las que se cuenta con el apoyo de la fundación Gutiérrez-Salinas que aporta la mitad de los recursos que se entregan en el año y que se empatan con los que la administración local aporta.

El recurso consiste en 850 pesos para una parte del pago de la inscripción en escuelas públicas tanto de nivel medio superior como universidades.

De hecho, parte de las listas de quienes ya fueron aceptados están publicadas en la dirección de Desarrollo Social de la administración local, aunque aún faltan listados para completar los mil alumnos que recibirán este apoyo becario.

Se espera que la semana próxima se tenga ya fecha exacta para la entrega de estos apoyos que normalmente se realizan en el lobby de presidencia municipal.

Son 1.7 millones de pesos asignados para este programa de los cuales el 50 por ciento lo aporta el redondeo a través de la fundación Gutiérrez-Salinas y la otra el municipio de Acuña.

Con esto son 2 mil los alumnos de básico y medio superior y superior que se apoyan aquí en los programas “Sigue adelante” y “Esfuérzate y llegarás al éxito”.

Acuña es de los pocos municipios en la entidad que hacen estas entregas con recursos propios y las administraciones udecistas han ponderado este respaldo al sector educativo, ya que además con recursos propios mejora la infraestructura de las escuelas locales.