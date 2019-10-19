Alistan aniversario de las Naciones Unidas

Con una ceremonia cívica y reseña histórica, el próximo 24 de octubre se conmemorará el 74 aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, evento que se efectuará en las áreas de la plaza Panamericana, que se localiza en la explanada de la macro plaza.

José Juan Medina Zapata, representante de la junta Cívica municipal, dio a conocer que participarán integrantes de la Mesa redonda Panamericana de Acuña, estudiantes, autoridades municipales y personal de la Décima CINE, de la Guarnición Militar.

La ceremonia estará a cargo de la mesa panamericana de Acuña que dará una reseña histórica, relativo a la creación de este organismo; objetivos y las metas hacia el interior de la comunidad.

En el evento el discurso oficial estará a cargo del director municipal de Ecología, Eloy Rivera Álvarez,

Históricamente, se establece que en 1945 se fundó la ONU como un sistema diplomático para valorar las situaciones de conflicto entre diferentes entidades del mundo, así como para conciliar intereses y buscar pacificación antes de llegar a un conflicto bélico.

“Cada año es tradición realizar un evento de celebración de la fundación de la ONU, en este caso ya se hicieron los preparativos para llevar a cabo la ceremonia del 24 de octubre a partir de las 9:30 de la mañana”, dijo el titular de la junta Cívica.

Fue a raíz de las conflagraciones internacionales por lo que se creó la ONU, en este caso los eventos de la primera y segunda guerra mundial, en 1945, como una organización para valorar las situaciones de conflicto.

Con esto, se dio la creación de los “cascos azules”, integrantes de un ejército compuesto por soldados de todas las naciones que pertenecen a la ONU, con el propósito de ir a los escenarios de conflicto para llevar paz a las regiones con actividad bélica.