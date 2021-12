Amagan taxistas paro de protesta por concesiones

Acuña, Coah.- Un grupo de taxistas inconformes protestaron en la Presidencia Municipal de Acuña, exigiendo hablar con el Alcalde, señalando inconsistencias en la repartición de concesiones de transporte tipo taxi, al descartar a ruleteros de mayor trayectoria.

"No estamos contentos, le puedo comentar que estuvimos revisando los nombres de las personas a las cuales se les dieron las concesiones y nos percatamos que algunos de ellos pertenecen a los taxis del alcalde, por lo tanto, queremos una explicación", mencionó Juan Alfredo Martínez Adán, representante de una agrupación Taxista.

El grupo de ruleteros amenazó con un plantón y paro técnico de labores de no ser atendidos, ya que no se explican como una compañera con 12 años de trayectoria no logro recibir esta acreditación, mientras que en el listado aparecen personas que no se dedica a las labores de volante, siendo médicos y enfermeras en su mayoría.

"Estamos inconformes, tengo más de 12 años laborando en el volante metí mi solicitud en tiempo y en forma, salieron las personas que obtuvieron las concesiones y al menos fueron 40 mujeres y quiero saber que han hecho ellas, pues las conocemos y no son ni siquiera taxistas", aseveró Isabel Cristina Ledesma Quiroz.

Cabe resaltar que, hasta el momento, no se cuenta con declaración oficial de parte del alcalde Roberto de los Santos, ni del director de Transporte Y Vialidad, Brígido Iban Carrera, por lo que los taxistas inconformes, buscarán m anular las concesiones brindadas.