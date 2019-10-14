Animan a mujeres para que estudien

El Centro de Justicia y Empoderamiento Para las Mujeres, viene exhortando a las mujeres que ingresaron al programa de educación universitaria y a bachillerato, a no desanimarse ni desertar, ya que esto será una herramienta para que aseguren el futuro de sus familias.

Ludivina Gómez Zamarrón, coordinadora regional del CJEMA, dijo que las acciones del gobierno del estado, es poner a disposición de las mujeres el acceso a las plataformas, en base a los convenios de colaboración con instituciones educativas, y que tengan la posibilidad de prepararse y se empoderen.

Informó que la dependencia realiza un constante monitoreo de las mujeres que estudian en línea y les alienta a que no desaprovechen esta oportunidad, porque ingresar a los programas son oportunidades que no se logran fácilmente.

La coordinadora dijo, que durante el 2019 más mujeres de esta región tienen acceso a la enseñanza, tanto en la licenciatura en Pedagogía en línea, bachillerato, y la impartición de los diferentes cursos de computación e inglés que se llevan a cabo a través de convenios, en el ICATEC y el CECATI.

También se ha establecido alianza con el Servicio Nacional del Empleo, para iniciar un taller de joyería artesanal, donde además de los materiales, se les apoya con una beca económica, subsidio para cubrir gastos de transporte y puedan iniciar sus propios negocios.

Afirmó que el Centro de Justicia y Empoderamiento para Mujeres, sigue en la búsqueda de opciones de capacitación para cientos de mujeres que desean superarse y que no cuentan con recursos económicos, además tienen a cargo el cuidado de sus hijos en casa.

Gómez Zamarrón, informó que la dependencia a su cargo, se empeña en ofrecer herramientas integrales, de capacitación y de gestión, así como para administración, esto con el fin de que las mujeres que participan tengan seguridad al convertirse en emprendedoras.