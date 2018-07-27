Anuncia SIMAS programa para adquirir tinacos de almacenamiento de agua

Ciudad Acuña, Coah.- Aunado a una política pública para que las nuevas casas que aquí se construyan por parte de las empresas tengan ya un tinaco de almacenamiento de agua, el sistema Municipal de Aguas y Saneamiento busca que todas las viviendas en el municipio lo posean.

Con ello dijo Sergio Garza Castillo, gerente de SIMAS Acuña, se reducirán las quejas de falta de agua, cuando baja la presión o bien se detiene el rebombeo.

Para ello mencionó que se abrirá un programa de financiamiento, de entrega gratuita de tinacos de almacenamiento de agua en donde no se tenga este.

“Cada semana entre 50 y 100 tinacos serán financiados, para lo cual el beneficiado deberá pagar de inmediato el 50 por ciento del costo y luego, en mensualidades el resto, mensualidades hasta por 6 meses”.

Con ello se abatirá la falta de este medio de almacenamiento, con lo que cuando se tenga que suspender el servicio no tengan problemas con la falta de agua cuando menos un día, ya que el almacenamiento es suficiente para ello, ya que tendrían almacenado.

Dijo que además el sistema habrá de instalar gratuitamente estos tinacos y el beneficiario solo pondrá los materiales que se requieran.

Para ello también será necesario hacer un estudio de quienes de los que solicitan este tinaco cumplen con sus pagos ya que como será un fondo resolvente se requiere que paguen este equipo ya que de lo contario por cada atraso se reducirá la capacidad semanal de adquirir estos.

Se espera que la semana próxima el consejo de SIMAS haya determinado como operará el programa ya que, por iniciativa del gerente, Sergio garza Castillo entrará a aprobación.