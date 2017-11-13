Anuncian operativo por Buen Fin 2017

Cd. Acuña, Coah.- Como a nivel nacional, por instrucciones del Procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez, se realizará en Acuña un operativo permanente de vigilancia de precios y atención a los consumidores durante “El Buen Fin 2017”, que iniciará a las 00:00 horas del próximo viernes 17 de noviembre y continuará hasta el día 20.

El titular del módulo de Atención en Acuña, Fernando Beráin Villarreal, informó que se dispone de personal especial para realizar un muestreo de los productos y ofertas que se tendrán a disposición del público durante este lapso del programa federal de apoyo a la población, donde el comercio en general estará operando con precios especiales y descuentos importantes.

Indicó que en las delegaciones y subdelegaciones así como en los municipios donde funcionan módulos, se iniciará el operativo de forma simultánea, con el fin de que durante el transcurso del “Buen Fin” se pueda estar aportando datos específicos y atender de forma rápida cualquier denuncia por irregularidades que afecten a los consumidores, dijo Beráin Villarreal.

Comentó que a nivel nacional serán mil 346 servidores públicos de las delegaciones de la PROFECO en el país, más personal de las oficinas centrales que trabajarán en campo para brindar atención y asesoría a los consumidores que por recibir la mitad de su aguinaldo realizarán compras anticipadas de fin de año.

Informó que la PROFECO brindará asesoría a los consumidores durante 12 horas contínuas, del viernes 17 al lunes 21, de las 9:00 a las 21:00 horas, excluyendo el día domingo.

Se dio a conocer que habrá 316 brigadas que estarán en los centros comerciales de mayor afluencia y 177 módulos de atención, 32 de los cuales estarán en los aeropuertos, esto en el resto del país.

En la presentación del programa para el Operativo del Buen Fin en Acuña, estuvieron presentes el delegado de la PROFECO en Coahuila, Sigfrido Macías Pérez, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la ciudad, Gerardo Garza Gallardo, el representante de la Secretaría de Economía y el titular del módulo local de la Procuraduría Fernando Beráin Villarreal.

