Aparatoso choque deja dos personas lesionadas

En el cruce de la Calle 15 y 2 de Abril fue el escenario de un aparatoso accidente automovilístico, donde dos personas resultaron lesionadas, mismas que fueron trasladadas a la Clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica.

Uno de los lesionados fue el responsable del choque identificado como Juan Ángel García González de 24 años, con domicilio en la calle 10 número 155 de la colonia Gámez Sumarán.

Mismo que conducía un Jeep Patriot en color negro con placas del estado de Texas.

Como afectado aparece el taxista Abraham Ortiz Ibarra de 39 años, con domicilio en la calle Luis Barragán 415 del fraccionamiento Acoros.

Mismo que conducía un automóvil Nissan Tsuru modelo 2012.