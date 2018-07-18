Aparatoso choque deja una mujer embarazada lesionada

Un aparatoso accidente vial ocurrido en el cruce de la calle Capitán Leal y libramiento José de las Fuentes Rodríguez dejó una mujer lesionada, afortunadamente no de gravedad.

La mujer que fue atendida por la Cruz Roja debido a que se encuentra embarazada responde al nombre de Verónica Martínez Rosales, quien viajaba como acompañante del afectado Eleuterio Martínez García, quien a su vez manejaba un automóvil Chrysler Sebring modelo 2010 con placas de circulación del estado de Texas.

El afectado circulaba de manera normal por el libramiento, cuando al llegar al cruce con la calle Capitán Leal le quiso ganar el paso la camioneta Ford Expedition modelo 2007, la cual conducía Gonzalo Sánchez Becerra de 62 años de edad.

Al no lograr su objetivo, provocó que fuera impactado en su costado izquierdo por el vehículo del afectado. Al lugar arribaron socorristas de la Cruz Roja para valorar a la lesionada que afortunadamente no presentaba problemas de consideración, además de elementos de Seguridad Pública para elaborar el parte correspondiente y evitar el caos vehicular que en esos momentos aumentara debido a la salida de empleados de las diferentes maquiladoras y el flujo vehicular.