Aparece un pescador

Cd. Acuña, Coah.- Rescatistas localizaron la tarde de este domingo el cuerpo sin vida de Francisco Javier Chávez de 28 años, uno de los pescadores que se extraviaron en la Presa La Amistad el pasado jueves 23 de noviembre.

El cuerpo fue encontrado flotando en las aguas luego de cinco días de búsqueda, a la altura de la boya 17, aproximadamente a las 15 horas de este fin de semana.

Como se sabe, el martes por la noche Francisco Javier salió junto con su hermano Arturo a tirar las redes cerca de la boya 17, pero ambos ya no regresaron, por lo que la búsqueda de Arturo Chávez continúa por parte de las autoridades.

El cuerpo fue trasladado a tierra firme para ser reconocido por sus familiares, mientras que las autoridades tomaran conocimiento de los hechos, para enviar el cuerpo al SEMEFO para la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.