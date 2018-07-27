Aplicará "Amigos del Hospital" apoyo entregado por Oxxo en reparar equipos

Ciudad Acuña, Coah. - Los más de 468 mil pesos entregados por la cadena Oxxo a la asociación civil Amigos del Hospital servirán para reparar el equipo dañado.

Patricia Rodríguez, presidenta del patronato de esta asociación civil así lo informó.

Dijo que además podría adquirirse algún equipo más si sobran recursos.

El redondeo generado durante el último trimestre con el apoyo de la comunidad es el más grande que se haya entregado por Oxxo a alguna asociación civil en esta frontera un total de 468 mil 795 pesos con 52 centavos.

“Vamos a reparar en el área de medicina interna los holders, el aparato de la prueba de esfuerzo y pagaremos el mantenimiento o bien comprar uno nuevo, dependiendo que diga el técnico, en caso de que quede dinero, vamos a adquirir otro densitómetro para detectar osteoporosis”.

Agradeció a quienes participaron, con lo que esta campaña fue un éxito, recalcó que esta es la cifra mayor que se haya entregado aquí

Estableció que a 22 años de iniciados los trabajos que se iniciaran con la detección de cáncer de mama y cervicouterino, luego cardiología, osteoporosis, los primeros de afectaciones a la mujer hoy se ha ampliado al área de cardio.

El apoyo recibido por el patronato viene dar solución a varias problemáticas que tenían con un equipo que con 22 años de vida en algunos casos estaba ya deteriorado y necesitaba ya de reparaciones.

La organización mantendrá así la calidad de los estudios que se realizan para beneficio sobre todo de las mujeres que con detecciones oportunas evitan daños mayores por el cáncer y otras enfermedades.