Aplicará Educación Dual en 3 empresas

Ciudad Acuña, Coah. -Será a partir de este cuatrimestre que la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, UTCA, empiece a aplicar en 3 empresas el programa de Educación Dual que consiste en que alumnos llevan algunas de las materias en estas.

Luis Manuel Navarro Galindo, rector de la UTCA, en esta frontera así lo confirmó, aseverando que hay otras áreas de oportunidad, como son la explotación del Gas Shale y los desarrollos de energía alterna para el mercado laboral de los estudiantes de esta universidad.

Dijo que actualmente tienen convenio para Educación Dual, con la empresa Sex Pedai, y se han colocado algunos alumnos en logística y transporte, y que está por firmarse con Caterpillar y Bendix.

Educación Dual, es un programa nacido hace casi 20 años en Alemania, que permite vincular a los estudiantes técnicos y de nivel profesional con los mercados laborales de su entorno, y que les da capacidades y especialización en las áreas de oportunidad, donde está el mercado laboral al que saldrán.

Coahuila fue de los primeros en implementar este programa a través del Colegio Nacional de Educación Profesional, CONALEP, en nivel técnico, hace más de 4 años y que fue tomado por la COPARMEX que lo llevó al Foro Nacional con los candidatos a la presidencia de la República, de donde ahora se buscaría aplicarlo en todo el país.

En la entidad ya inició, y el proyecto permitirá mejorar las posibilidades de empleo, para quienes se preparan, ya no solo como técnicos sino también como profesionistas en ingenierías inicialmente.

Menciono Navarro Galindo, que ahora se buscará también generar un sistema de información desde nivel primaria a profesional, en el que digitalmente se cuente con la información educativa al menos en lo que a Coahuila corresponde.

En la pasada reunión se giró la instrucción al respecto mencionó.