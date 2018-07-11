Aplicarán a Seguridad 3 MDP más de Fortaseg y 1.9 del municipio

Cd. Acuña, Coah.-Como resultado de las aportaciones de fondos del programa federal Fortaseg, en Acuña se aplicarán al rubro de la seguridad alrededor de seis millones de pesos luego de obtenerse tres millones de la segunda ministración anual, informó el presidente municipal José Luis Salinas Galán.

“La semana pasada tuvimos la asistencia de Acuña en la ciudad de México, a una reunión donde se abordó el tema y la disposición de la segunda ministración de estos recursos del Fortaseg y hubo resultados favorables”, agregó.

Mencionó que para el equipamiento se pretenden adquirir radios, uniformes y vehículos, además se ofrecerán cursos de derechos humanos a los oficiales.

También indicó que los recursos de origen municipal que se sumarán al fortalecimiento de la seguridad ascienden a 1.9 millones de pesos, que se destinarán a incentivos económicos que se entregarán a los oficiales.

“Estas son buenas noticias para los oficiales, que recibirán alrededor de 16 mil quinientos pesos cada uno, esto cono reconocimiento al desempeño que han tenido y la lealtad que han mostrado a la corporación, en las actividades de seguridad que vienen realizando a favor de la ciudadanía”, mencionó José Luis Salinas Galán.

En total suman alrededor de seis millones de pesos los que se invertirán en el aspecto de equipamiento y capacitación a la corporación, recursos que ya están debidamente autorizados y etiquetados con ese fin, explicó el presidente municipal. “Ya lo tenemos bajo resguardo de la tesorería municipal y solo es cuestión de días para poder aplicarlo”.

Respecto a la necesidad de contratar a más elementos para Seguridad Pública, informó que se mantiene abierta la convocatoria para los interesados.

Jose Luis Salinas Galán, presidente municipal.