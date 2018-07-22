Apoya  a estudiantes regidor de MORENA

Cd. Acuña, Coah.-Tal y como lo prometió al iniciar sus funciones como, el regidor de MORENA Alfredo Garza Castillo, desde el mes de enero del 2018 viene realizando las aportaciones correspondientes para fomentar la educación, entregando los recursos a jóvenes estudiantes de diferentes escuelas a través de un programa de becas económicas que se implementó con su sueldo.

Al respecto el regidor dio a conocer que se ha atendido a alrededor de treinta jóvenes; hombres y mujeres a los que se les ha podido apoyar, con porcentajes del 50 y el 80 por ciento para cubrir las becas para quienes estudian en planteles como CONALEP y el CBTis54.

“Es satisfactorio poder apoyarlos en sus estudios y se seguirá trabajando en este sentido porque sigue habiendo necesidad y hay jóvenes en la lista de espera que necesitan apoyo”, agregó.

Dijo Garza Castillo que se analiza la forma de ampliar el beneficio con los recursos de su sueldo, que igual pueden entregarse para apoyar en la inscripción de los jóvenes cuyas familias no están en buenas condiciones económicas y necesitan apoyo.

Explicó que la aportación que se hace a este proyecto de apoyo a la educación, es a nombre propio, equivalente al 50 por ciento del salario, mientras que un cincuenta por ciento de su paga como integrante del cuerpo edilicio está destinado a una asociación de universidades que ha creado MORENA.

De acuerdo al regidor, el cien por ciento de su salario correspondiente a los cinco meses del año, se está destinando a apoyar a la población en varios aspectos; despensas, aportaciones para transporte y a MORENA.

Cabe mencionar que en lo que va del año esta cifra equivale a 35 mil pesos, más aportaciones para el deporte, y a familias necesitadas con medicamento, así como el transporte a pacientes que van a atención médica a Monterrey.