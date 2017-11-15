Apoya consulado en trámites legales

Cd. Acuña, Coah.- Este martes como se tenía previsto, a partir de las 9:00 de la mañana personal del Consulado de Estados Unidos en ciudad Juárez, Chihuahua coloco el módulo de atención a personas residentes en el territorio de esta frontera a los que se ayudó a realizar diversos tipos de trámites y en especial aquellos relacionados con pensiones del Seguro Social.

Gerardo Rangel, representante del Seguro Social americano en el Consulado americano en Juárez, dio a conocer que a través del apoyo que se brinda a la comunidad de la región por parte del consulado mexicano en Del Río, se extendió el servicio informativo para al menos sesenta personas.

Se revisó en la mayoría de los casos a personas con necesidad de contar con una pensión, una vez que regresaron a México ya sea por deportación o por otros motivos y que no pueden acudir a Estados Unidos para solicitar los beneficios.

“Las personas que trabajaron en Estados Unidos por al menos diez años, que acumulan cuarenta puntos, les podría servir para acreditarse una pensión”, dijo.

Incluyendo el que el trabajador haya fallecido, su viuda o hijos menores de edad, pueden obtener el derecho, sin embargo hay que realizar un trámite para este beneficio.

Acuña por ser zona fronteriza, registra muchos casos de personas en los que alcanzan los puntos necesarios y que fueron deportados, sin embargo aquellas que salieron de Estados Unidos por algún delito con felonía, tiene las consecuencias legales y no tienen derecho a estos fondos federales, citó Gerardo Rangel.

Informó que durante el año se atendió de forma periódica y por lo que corresponde al 2017 esta fue la última visita que se realiza para promover este tipo de trámites, esperando que el próximo año se reanuden.

Indicó que en Acuña ya es un buen número de personas las que lograron el beneficio y que con esta orientación han obtenido respuesta para su jubilación, que se estima en alrededor de cuatro meses.

Recordó que las pensiones que se obtienen son vitalicias para quienes trabajaron y tramitaron, pero en el caso de los menores con ese derecho, a los 18 años quedan cancelados los beneficios.

Manifestó que en esta región fronteriza son muy pocas las personas que se consideran veteranos de guerra que solicitan información, sin embargo se les ofrece apoyo igual, como enlace con el departamento a cargo de este tipo de trámites.

“No me ha tocado atender a un veterano que solicite el beneficio, pero sí podemos ser enlace para que hagan los trámites”, apuntó el funcionario consular.

Acuden para recibir información acerca de pensiones del seguro social americano.