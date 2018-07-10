“Apoyo a niños con más becas será mi primera propuesta en el cabildo”, dice Chema

Ciudad Acuña, Coah. - “La primera propuesta que llevare a cabildos será para apoyar a la niñez para que los menores que van a la escuela lo hagan bien alimentados”.

José María Velásquez Ruiz, regidor plurinominal al obtener más de 11 mil votos en el pasado proceso electoral como candidato a Alcalde por el PRD, asegura que a él no le queda el puesto chico, ya que cuando se quiere servir se puede hacer desde cualquier trinchera.

El fenómeno José María Velásquez aquí convirtió al PRD en la tercera fuerza política del municipio apenas atrás de UDC y PRI, por encima del PAN y de otros partidos nacionales, aunque el partido que lo postuló, el PRD, está a punto de perder el registro nacional.

Tarea que logra por segundo año consecutivo ya que en el proceso anterior llevó al PRD que no tenía representación en el Congreso, a tener una curul que le correspondía pero que le fue arrebatada para dársela a la dirigente estatal en Coahuila de este partido bajo el argumento de equidad de género, y que le correspondía a una mujer.

“Hace un momento me entregaron mi constancia de regidor plurinominal y voy a poner en la mesa con el siguiente cabildo para ver si hay alguno que le parece interesante para que se pueda realizar”.

“¿A usted no le queda chica la regiduría?”, se le pregunta:

“No, cuando uno tiene verdaderos deseos de servir desde esa trinchera, algo más modesto se puede hacer, de hecho, cualquier ciudadano que tiene interés y quiere a su ciudad lo hace, no necesariamente siendo alcalde o autoridad”.

Aseveró que se dio cuenta en su recorrido por la ciudad, de cómo batallan muchas madres para mandar a sus hijos “con un frijolito en la panza a la escuela, por eso voy a pugnar por llevar esta primera propuesta al seno del cabildo a ver si la aprueban”.

Reiteró que se queda en el PRD, aunque batalló para mantenerse como partido nacional, pero en Acuña está fortalecido con poco más de 12 mil votos, dijo.