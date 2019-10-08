Aprehenden a un narcomenudista

Al encontrarle entre sus pertenencias droga conocida como cristal, un hombre fue detenido en la colonia Gamez Sumaran, el presunto está identificado como Silvestre Fragosa Ruiz, de 38 años, mismo que fue arrestado en su momento por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Fragosa Ruiz, quien tiene su domicilio en la calle Fuerza Aérea Mexicana número 1397 de la colonia Aeropuerto, fue arrestado en el cruce de las calles H. Colegio Militar y Calle 4 de la colonia Gamez Sumaran, por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio

Este tipo traía en su poder cuatro envoltorios de plástico con cristal, misma que dio un peso total de 1.5 gramos.

Los municipales lo trasladaron a una celda de la cárcel municipal y un par de horas más tarde es canalizado ante el Ministerio Público del Fuero Común donde se abrirá una carpeta de investigación en su contra.