Aprueba cabildo por mayoría concesiones de taxis pendientes

Ciudad Acuña, Coah.-Con la abstención del PRI y Morena, pero con aprobación de los regidores de UDC, PAN y PRD, quedaron autorizadas por parte del cabildo las 100 concesiones de taxis que estaban pendientes.

El alcalde José Luis Salinas Galán dijo que aunque se politizó esta aprobación, se logró cumplir con la normatividad y hoy ya quedó casi en firme esta licitación.

Reponen procedimiento para subsanar errores.

Con la reposición del procedimiento que tuvo algunas objeciones por no cumplir con la recién modificada Ley Estatal del Transporte, la Administración local cumplió con los requisitos necesarios y hoy por instrucciones del estado se aprobó por el cabildo.

Manuel de Jesús Hernández Rocha, encargado de sacar adelante este proyecto, así lo confirmo.

Dijo que de 135 solicitantes quedaron 100 que cumplieron con la normatividad y se les entregarán estas.

Se dijo que las concesiones quedaron de nueva cuenta en mano de quienes habían ya antes asignado para estas.

Hernández Rocha manifestó que solo requería de subsanar los errores al aplicar una normatividad que había cambiado con lo que respecto al proceso que la norma establece, se pudo cumplir con la ley y otorgar estas a quienes estaban en espera de recibirlas para poder iniciar labores.

Dijo que lo que sigue es que plaqueen y listo.