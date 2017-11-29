Arranca DIF Coahuila festejos navideños

Cd. Acuña, Coah.- Aún con el aplazamiento por algunos días más para la apertura de la pista de hielo que se coloca en la explanada de la Presidencia municipal, marcará esta el inicio de las actividades correspondientes a los festejos navideños que realiza el DIF estatal en Acuña cada fin de año.

El coordinador del DIF estatal, Alfredo Cuellar Lozano, informó que la pista de hielo va a un 70 por ciento de su colocación, misma que estará a disposición de la población de forma gratuita, como sucede cada año.

La apertura de la pista sería el próximo dos de diciembre, sin embargo se aplaza al menos por cuatro días, esto con el fin de que participen representantes del gobierno estatal en la fiesta de apertura que prepara con el acompañamiento de una fiesta musical para los pequeños y sus padres, confirmó.

En Coahuila los festejos navideños de DIF Coahuila ya arrancaron en otros municipios, donde se contempla el encendido de los pinos, los desfiles navideños y en este caso la colocación de pistas de hielo.

Cuellar Lozano aseguró que a pesar del aplazamiento por algunos días, los acuñenses podrán disfrutar de la pista, que es una de las acciones que trae el gobierno estatal, como complemento a las actividades familiares del fin de año, sobre todo porque es gratuita.

El coordinador del DIF Coahuila en Acuña, afirmó que esta dependencia del gobierno del estado seguirá trabajando en los distintos programas que se han mantenido en beneficio de la población, como los comedores, el programa UNEDIFC, el de prótesis, así como las brigadas que se han venido desarrollando con atención especializada a personas con padecimientos y discapacidad.

Destacó que Acuña ha sido uno de los municipios que ha recibido más apoyo para los sectores vulnerables por parte de la dependencia estatal, que encabeza Alma Carolina Viggiano.

Alfredo Cuellar Lozano, coordinador del DIF estatal en Acuña.