Arrancan obras de modernización

Ciudad Acuña, Coah. -Con la aprobación en cabildo del permiso de construcción, prácticamente inicio la ejecución de la modernización de la Aduana local.

Hoy el cabildo lo autorizó, mientras que los trabajos de limpieza del área de la Gran Plaza, a donde se construirá el edificio de la nueva Aduana avanza.

Trabajos que ejecuta la Administración municipal, para dejar en condiciones esta área que será ocupada para la construcción de este proyecto.

El alcalde José Luis Salinas Galán, dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional será quien ejecute la obra y que permitirá acceder a Acuña a la competitividad aduanera

Obra en la que el Gobierno Federal invertirá más de 470 millones de pesos y que se venía posponiendo debido a la falta de algunos documentos que no se habían entregado a INDABIN.

El cabildo aprobó, por unanimidad, este lunes el permiso para que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, realice la obra de modernización de la Aduana local.

Por el momento, los trabajos para despejar la Gran Plaza avanzan con el retiro de bancas, concreto y la limpieza del predio para dejarlo en las condiciones que la Sedena lo requiere.

Aunque no se dijo cuándo, Sedena iniciará con los trabajos propios de la ampliación de los patios fiscales, y la construcción del edificio que albergará a la Aduana. ya que el que existe actualmente, su vida útil, ya feneció.

Así mismo el trazo de los nuevos carriles de ingreso y salida hacia los Estados Unidos y de llegada a México.