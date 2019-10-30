Arrolla taxista a madre e hija

Madre e hija fueron atropelladas sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros y calle Benjamín Canales, mismas que fueron trasladadas de urgencia por una ambulancia de la Cruz Roja a un Hospital de la localidad.

Mientras que el presunto responsable que conducía un vehículo habilitado como taxi quedó detenido por parte de Seguridad Pública, autoridad que tomó conocimiento del accidente.

Los hechos ocurrieron cuando Isabel Ortiz Salas, de 28 años, que intentó cruzar el libramiento Emilio Mendoza acompañada de la menor Milagros Guadalupe Silva Ortiz de ocho años de edad, lamentablemente no lo consiguieron, al ser arrolladas por un vehículo Nissan Tsuru modelo 2003 en color blanco, que era conducido en esos momentos por José Catalán Castillo, de 33 años de edad.

Una unidad de la Cruz Roja se encargó de hacer el traslado de los lesionados al Hospital General, dónde quedaron para observación médica.