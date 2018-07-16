Arrollan a anciano, resulta con lesiones que ameritan traslado

En el cruce de las calles Lerdo y Melchor Múzquiz, una persona de 84 años de edad fue atropellada cuando el responsable intentó rebasar un vehículo de sitio que se encontraba levantando pasaje, de acuerdo al reporte de los socorristas de la Cruz Roja, los golpes que presentaba esta persona de tercera edad son de los que no ponen en peligro la vida.

Seguridad Pública por su parte dio a conocer que el lesionado responde al nombre de Isidro Cabello Venegas con domicilio conocido en la colonia Atilano Barrera, mientras que el responsable es el conductor Juan Daniel Infante Ortiz de 34 años de edad, con domicilio conocido en el vecino poblado de Santa María en el municipio de Jiménez.

Este último conducía una camioneta Dodge Ram 1500 modelo 2017 en color blanco sobre la calle Lerdo, cuando el afectado intentaba cruzar la calle, es alcanzado por esta camioneta que lo arrojó a varios metros, razón por la que fue trasladado de inmediato al Hospital General para su atención médica, más tarde reportan de dicho nosocomio que el anciano se encontraba fuera de peligro, aun así el responsable fue turnado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.