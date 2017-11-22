Arrollan a pareja que viajaba en motocicleta

Cuando circulaban en su motocicleta por la calle Diego de Rivera, una pareja fue atropellada al llegar al cruce con la calle Sebastián Vizcaíno en el fraccionamiento Fundadores.

Una ambulancia de la Cruz Roja, trasladó de urgencia a la clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social a Joel Meléndez López, de 45, años, y a Angelina Esparza Chavarría, de 40 años, pareja que resultó lesionada.

Joel y Angelina viajaban a bordo de una motocicleta Vento 2017 en color rojo por la calle Diego Rivera, cuando la camioneta Dodge RAM modelo 2008 que manejaba Salvador Montero Agüero, de 21 años, trataba de cruzar a esta misma calle, al no lograr su objetivo los atropelló.

La pareja quedó sobre el pavimento, luego fueron atendidos por los socorristas quienes decidieron trasladarlos a un nosocomio para su observación médica.