¡Asaltan casa de cambio!

Dos tipos asaltaron en la casa de cambio "El Rey” ubicada a un costado del centro comercial Soriana donde se llevaron un botín de aproximadamente 150 mil pesos utilizando una máquina de electroshock.

La Policía Investigadora de la Fiscalía General inicio las indagaciones, de este primer asalto registrado en la ciudad en esta temporada,

Por el momento existen cuatro personas detenidas en relación a este robo, que están siendo investigadas, luego, horas más tarde fue recuperado el auto, Dodge Status modelo 2000 en color negro que habían utilizado en el atraco, en el libramiento Sur poniente altura del fraccionamiento Santa Rosa.

De acuerdo a la información, el atraco se cometió al filo de las 10:30 de la noche del lunes, cuando dos tipos allanaron este negocio con la “chicharra” en la mano amenazando a la cajera Yajaira García Lazarin, de 25 años, llevándose el botín.