Asignan presupuesto adicional para hospital

Al considerarse una de las prioridades para el gobierno federal la conclusión de la obra del hospital general del IMSS que se construye en Acuña, mismo que se debió haber entregado desde el año pasado, existe el compromiso de inyectarle presupuesto adicional para que se concluya en marzo del 2020 y que inicie funciones en junio; así lo expreso el doctor Alejandro Cantú López, secretario general de la Sección 12 del SNTSS.

Explico que con ello, sumado a los proyectos de expansión que se anunciaron durante la pasada visita del ejecutivo federal y del director del IMSS, a partir del 2020, Coahuila tendrá más infraestructura para atender a la derechohabiencia, ya que se han autorizado otros hospitales regionales como los de Saltillo y San Pedro de las Colonias.

Asimismo, se dio la autorización de las remodelaciones de las unidades de medicina familiar de las Clínicas 7 en Monclova, la 16 de Torreón, y la construcción de otra unidad de medicina familiar en Piedras Negras.

El dirigente del SNTSS dijo que a partir del inicio del 2020, por parte del SNTSS se verá el requerimiento del personal que necesitara para cubrir las plazas de Acuña.

Por lo que respecta al crecimiento de oportunidades de empleo en el IMSS, comentó que el programa de Hospitales de Tiempo Completo abrirá espacios para todo tipo de capacidades laborales, como médicos, personal de enfermería, administración, limpieza e higiene, lo que generará nuevas plazas.

“También se quiere aprovechar la infraestructura del IMSS, al máximo, por ejemplo, los espacios laborales de los turnos con jornadas acumuladas, ocupando al personal en los diferentes niveles; quirófano, administración, urgencias, y demás áreas que quedan sin operar durante el día y la noche”, explicó.

Cantú López refirió que este año se registraron beneficios para los trabajadores del IMSS con el incremento salarial adicional, del 5.6 por ciento; 3.5 al sueldo y 2.1 a las prestaciones del concepto 11 sindical, que recibieron los trabajadores a partir del 16 de octubre pasado.

Doctor Alejandro Cantú López, secretario general de la Sección 12 del SNTSS