Asociación Bridge Builders for the Cross reparten alimentos a albergues y casas hogar

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Las asociaciones no gubernamentales continúan desempeñando un papel crucial al proporcionar recursos y apoyo a la ciudadanía. Brenda Cecilia Martínez Reyes, representante de estos organismos, destacó la importante donación realizada por Bridge Builders for the Cross durante su reciente visita.

Durante el fin de semana, se llevaron alimentos al albergue El Centauro y a la casa hogar Visión de Amor, donde los representantes de la asociación compartieron momentos con quienes residen en estos lugares.

Martínez Reyes señaló que se entregaron insumos tanto para hospitales como para personas que se encuentran en sus hogares debido a enfermedades. Estos suministros serán seleccionados y distribuidos a aquellos que más lo necesiten.