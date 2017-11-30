Aspirante a alcaldesa espera se respete equidad de género

Cd. Acuña, Coah.- La aspirante a la candidatura por la alcaldía de Acuña, Ninfa Leticia García Copado, actual regidora de la administración, dijo confiar en que se respete la ley de equidad de género, para poder participar en el próximo proceso electoral apoyada por su partido Unidad Democrática de Coahuila.

Hasta ahora son varios los aspirantes varones que se han pronunciado por buscar la candidatura, entre ellos están el actual diputado Sergio Garza Castillo, el subgerente comercial del SIMAS Armando Muruaga Gallegos, y el secretario del Ayuntamiento Héctor Eduardo Arocha Gómez.

“Si se dan las condiciones para la mujer, en cuanto la equidad, estoy lista”, agregó la regidora García Copado.

Comentó que dentro su función como regidora de la actual administración asignada a la comisión de Desarrollo Social, ha podido estar cerca de las familias de los sectores de la población y ha conocido las necesidades de propia voz de las personas más vulnerables, por quienes hay mucho trabajo por hacer, a través del establecimiento de programas especiales.

“La comisión que presido dentro del cabildo me ha dado la oportunidad de estar trabajando en campo y conocer de primera mano las necesidades de las personas y como se puede mejorar el servicio de una Administración municipal a la comunidad”, expresó.

De ahí que de darse las condiciones para tener oportunidad de encabezar la candidatura por el partido Unidad Democrática de Coahuila, tiene conocimiento de lo que se puede hacer para atender estas demandas, sostuvo.

Resaltó que esta administración ha ofrecido la oportunidad de obtener muchas satisfacciones cuando se permite servir y gestionar para mejorar la condición de vida de los ciudadanos.

La regidora Ninfa Leticia García Copado opinó que la próxima administración que encabezará a partir del uno de enero del 2018 el ingeniero Roberto de los Santos, está plenamente con la ciudadanía. “Es una persona solidaria y de trato humano lo que le será de mucha utilidad para cumplir con el compromiso que hizo durante su campaña, donde fue electo por la mayoría de los electores”, ahí no hay duda de que trabajará fuerte por los acuñeneses, afirmó.