Asume SEDENA control de la obra de modernización de la aduana

Ciudad Acuña, Coah.- Tras varios años de espera y que en 3 ocasiones los recursos asignados fueran utilizados por otras fronteras, al no estar completos los expedientes, la semana pasada, la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), asumió el control e inició trabajos de la modernización aduanera.

Los anuncios en la obra que se realiza, donde ya se lleva a cabo la cimentación del edificio que se hará para las oficinas de la nueva aduana en lo que fuera la gran plaza, así lo confirman.

Así mismo las declaraciones del alcalde, José Luis Salinas Galán.

Es así que la Secretaría de la Defensa Nacional asumió ya la responsabilidad al cien por ciento de las obras de construcción del nuevo edificio de la Aduana en Acuña, de la remodelación y modernización de los patios fiscales y carriles de revisión.

La obra que con recursos federales se ejecuta tendrá un costo de 470 millones de pesos.

SEDENA había anunciado que hasta que estuviera el monto total depositado iniciarían trabajos, hoy ya lo hacen, lo que representa que ya sucedió.

El presidente municipal dijo que luego de varios años de lucha la obra de la aduana pronto se verá concretada, gracias al esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, Federal, Estado y Municipio, así como de los empresarios, industriales y comerciantes de Acuña, que se sumaron a la lucha del mejoramiento de la aduana de Acuña.

Una de las aportaciones que hizo el municipio fue la condonación del permiso de construcción, apoyo que fue aprobado por unanimidad por el cabildo.

Dijo que aún no se define la fecha de terminación, pero que en los próximos días, personal de la misma Secretaría de la Defensa Nacional presentará el plan de obra para conocer los tiempos en que se desarrollará la obra.

Pidió a la comunidad comprensión, debido a que se tendrá la necesidad de cerrar calles y cambiar el sentido de algunas otras, pero todo es en beneficio de Acuña.

Con ello Acuña se sumará a las aduanas del norte del país que han logrado mejorar su infraestructura aduanera y competir con los demás puntos fronterizos.

De hecho con la infraestructura eólica que se generará aquí es un polo de desarrollo a un corto plazo.

Además de que se convertiría en el punto de cruce del “Port To Plain” que conectara Canadá, Estados Unidos y México en un eje carretero, el más corto para la exportación de productos a Asia.

La región está destinada a convertirse en una importante área industrial que de hecho ya lo es con más de 50 maquiladoras instaladas que poco a poco están convirtiéndose en industria de transformación como la aeroespacial.