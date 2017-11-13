Atenderá Personal Consular en Acuña

Cd. Acuña, Coah.- Con el fin de orientar a la población, acerca de los trámites que pueden hacer los interesados en obtener beneficios del Social Security, de Estados Unidos, este martes en el vestíbulo de la Presidencia municipal de Acuña, personal asignado del consulado americano de Ciudad Juárez, Chihuahua, atenderá al público a partir de las 9:00 de la mañana.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Eduardo Arocha Gómez invitó a la población a aprovechar la visita del personal, ya que quienes por alguna razón no pueden acudir a Estados Unidos, tienen la posibilidad de recibir toda la orientación necesaria, según sea el caso.

“Principalmente se atenderá a quienes quieran saber de algún trámite, de pensión u otros beneficios a todas aquéllas personas que tengan un asunto con el Seguro Social de los Estados Unidos, que hayan trabajado en los EUA o que hayan sido deportados, o algún pariente, el papá, la esposa, la viuda o el hijo de alguien que haya trabajado en los Estados Unidos”, comentó.

Para atender a las personas no deberán hacer cita previa, porque será de acuerdo a como vayan acudiendo como el personal consular les estará dando respuesta a sus inquietudes, como se ha hecho de forma constante durante las veces que han venido a esta ciudad.

Está por demás decir que cuanto más temprano lleguen, más rápido serán atendidos y todo es gratuito, por eso llamó; “Vénganse temprano, traigan todos los documentos que tengan, ellos atenderán su caso, exclusivamente relacionado con el seguro social de los Estados Unidos, de personas que hayan trabajado allá”, eviten preguntar de otros temas porque el personal solo atenderá los casos que se relacionan con el Social Security.

Reiteró la invitación, y aclaró que no orientarán sobre pensión, sino exclusivamente sobre el Seguro Social. “No tendrá ningún costo el trámite y contarán con toda la asesoría de gente experta en el tema del consulado, que vendrán con el afán de apoyar a mucha gente que no puede cruzar a los Estados Unidos, y que incluso, algunos tienen años sin recibir este beneficio”.

La cita es mañana martes 14 de noviembre a partir de las 09:00 horas, en el vestíbulo de la Presidencia municipal.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Eduardo Arocha, afirmó que la visita del personal consular ha logrado resolver infinidad de casos de personas que están viviendo en Acuña, que tienen derechos que han sido reclamados y actualmente disfrutan de los beneficios que otorga la ley.