Atiende ISSSTE a Cuatro Pacientes por "Golpe de Calor"

Cd. Acuña, Coah.-Cuatro pacientes han recibido atención médica de urgencia en la clínica del ISSSTE por consecuencias del “Golpe de Calor”, número de casos que se registraron solo durante lo que va del mes de julio, al incrementarse la temperatura en la región.

Lo anterior lo dio a conocer el doctor Jesús Alfonso Esquivel Rodríguez, subdirector de la Clínica en Acuña, quien mencionó que afortunadamente los cuatro pacientes fueron atendidos a tiempo y no registraron problemas mayores de salud.

Dijo que la Unidad tiene disponible para el público en general, electrolitos de suero oral y que se utilice como soporte en la administración de líquidos por lo que pueden solicitarlo de forma gratuita.

Explicó que es necesario hacer conciencia de que cuando se trabaja a la intemperie, toda persona se debe proteger y evitar el impacto de los rayos solares, sobre todo las de edad avanzada, aunque cualquiera está expuesto a sufrir un “golpe de calor”.

En las recomendaciones generales, se establece que quienes estén más expuestos, como aquellos que realizan actividades laborales a la intemperie; deben evitar horarios de mayor temperatura, en horarios de las 3 o las 4 de la tarde, cubrirse la cabeza y estar bien hidratado.

El galeno mencionó también que a diferencia de otros años, el ISSSTE registra bajo el número de pacientes con cuadros de enfermedades diarreicas por infección, lo que habla de que la gente ha venido tomando conciencia de que son más quienes se cuidan al ingerir alimentos, viendo que estén en buen estado.

“Hay la percepción de buena concientización de las personas, que evitan más el consumo de alimentos que se expenden en la calle”, apuntó.

Dr. Jesús Alfonso Esquivel Rodríguez, subdirector de la Clínica del ISSSTE en Acuña.