Atiende Servicio Nacional del Empleo a 516 repatriados

Cd. Acuña, Coah.-Durante lo que va del año, el Servicio Nacional del Empleo y la Secretaría del Trabajo de Coahuila han atendido a un total de 516 repatriados en Acuña, de acuerdo al corte que realizan las dependencias hasta la semana pasada, lo anterior lo dio a conocer Óscar Mario Reyes Cadena.

Cifra que comparada con las de años pasados se ha reducido considerablemente como efecto de las políticas migratorias que ha implementado el gobierno de Estados Unidos, agregó el funcionario.

“Es un comportamiento atípico el que se registra durante el 2018, donde están influyendo las políticas migratorias del vecino país, por lo que las ciudades fronterizas siguen con índices a la baja según las estadísticas”, agregó Villarreal Cadena.

Precisó que son entre treinta a sesenta personas diarias las que se deportan por Acuña, lo que equivale al 40 por ciento menos del año pasado, pero siguen siendo más que las deportaciones que se efectúan por la vecina ciudad de Piedras Negras.

Con esta baja en las deportaciones, el Servicio Nacional del Empleo está en mejores condiciones para dar atención, en conjunto con las autoridades del consulado mexicano en Del Río, Texas, con el Instituto Nacional de Migración, con los albergues y comedores de migrantes, así como dependencias que brindan atención integral a este numero de connacionales.

El coordinador del SNE explicó que han sido 516 personas a las que se les ha apoyado durante lo que va del 2018 con recursos para cubrir gastos de traslado a su lugar de origen, con la entrega de una carta de presentación para canalizarlos a la dependencia y que se les vincule a las ofertas de trabajo disponibles.

Óscar Mario Reyes Cadena, coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo.