Atropella a niño de cinco años por ir ebrio

Es buscado por las diferentes corporaciones policiacas un ebrio conductor que atropelló a un menor de cinco años, luego que se dio a la huida dejando a su víctima abandonada al momento del accidente.

El menor que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital General responde al nombre de José Ibarra Márquez de cinco años de edad, con domicilio en la calle Virrey de Moctezuma de la colonia Fundadores.

Elizabeth Márquez Salazar de 34 años, madre del menor indicó que su hijo se encontraba jugando en la calle frente a su hogar, cerca de las nueve de la noche, cuando repentinamente pasó una camioneta Pick Up de color azul, que era tripulada por una persona identificada como Rolando Torres que vive en la colonia Fundadores.

El sujeto, al no tomar la precaución debida, atropelló al menor, pero en lugar de darle apoyo se dio a la fuga, mientras que una ambulancia de la Cruz Roja lo trasladaba, ya que se encontraba poli contundido al Hospital.

Seguridad Pública en coordinación de la Policía Estatal Investigadora se da a la tarea de buscar al responsable que sólo está identificado como Rolando Torres.