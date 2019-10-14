Aumenta deserción escolar en Acuña

La deserción escolar de Acuña, se encuentra en el rango del 4 por ciento, teniendo como origen principal el desinterés e irresponsabilidad de los padres de familia de dar seguimiento adecuado a la educación de los hijos.

Así lo consideró el director de Educación Municipal, Sergio Fabela Gutiérrez, quien afirmó que se han analizado los factores que afectan la educación de los niños y jóvenes y destaca que no es la falta de dinero lo que determina que estudien o no.

Dijo que habrá que modificar las reglas de educación, ya que, aunque el número parece bajo, es significativo para la población y afectará a las familias que sigan siendo parte de esta problemática.

“Definitivamente el factor económico, no es la causa determinante por la que los niños no van a la escuela o abandone sus estudios”, refirió.

Particularmente, la dependencia ha atendido quejas de padres de familia que aseguran que en algunas escuelas les requieren cuotas, con la condición de que no podrán recibir a sus hijos si no pagan, pero al dar seguimiento a las mismas, se encontró que no es un motivo para que sean recibidos en las escuelas.

“Algunas sociedades de padres de familia tienen instituidos sistemas de recuperación con apoyos de los padres para cubrir daños y mantenimiento, pero nos hemos encontrado con familias que no han hecho esta aportación y sus hijos siguen estudiando sin problema alguno”, resaltó.

Fabela Gutiérrez, dijo que es una amenaza para la educación, cualquier escuela que prohíba a los niños ingresar a clases en caso de no cubrir sus cuotas voluntarias, pero esto no ha sido un impedimento en Acuña.

“Hemos encontrado que en Acuña no hay motivos fundados para que los niños no vayan a la escuela, porque hay espacios suficientes”, agregó.

Sin embargo, hay padres de familia que evitan llevar a sus hijos a los planteles cuando se encuentran alejados de sus hogares, lo que se considera una responsabilidad exclusiva.