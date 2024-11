Aumenta la Violencia Familiar en Ciudad Acuña durante la Temporada Navideña

Ciudad Acuña.- La violencia familiar no respeta fechas ni horarios, pero las cifras tienden a aumentar en determinadas temporadas. Carmina Díaz, coordinadora del Centro Externo de opciones Digas, destacó que ha crecido el número de personas que reciben apoyo en este espacio.

Las festividades, lejos de ser momentos de unión familiar, revelan con mayor claridad los problemas dentro del hogar, destacando la violencia como uno de los principales factores de conflicto. En este contexto, el centro trabaja con el objetivo de ayudar a las mujeres a romper ciclos de violencia y a buscar alternativas para un estilo de vida libre de abuso.

Aunque el centro ofrece orientación y apoyo, Díaz aclaró que no pueden obligar a ninguna mujer a tomar decisiones sobre su relación. "Nosotros no podemos obligar a ninguna mujer a que participe o bien a que tome una decisión de dejar o no a su pareja, pero aquí seguimos recibiéndolas", puntualizó.