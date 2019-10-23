Aumentan en invierno casos de parvovirus

Con la entrada del frío en la región los casos de parvovirus se elevan en mascotas.

Leopoldo Chavarría Lozano, veterinario local, así lo confirmó.

Mencionó que esta enfermedad ataca muy rápidamente a los perros cuando se representa y la mejor opción es la vacuna.

“Vemos el alza de parvovirus, la gente está desinformada, lo común es hacerlo al mes y medio que es cuando deja de recibir la leche materna y pierde de los anticuerpos que se generan de la leche materna, cuando se le quita antes al cachorro la alimentación de su leche, se debe hacer 10 días después que se le quita, muchos los traen hasta a los tres meses para vacunación, si pero eso es para la rabia, el parvo y moquillo al mes y medio de edad”, aseveró.

Mencionó, que no es necesario que los animales estén expuestos o convivan con otros canes para contraerlo, ya que el virus puede viajar través del aire y es obvio, que este no se purifica ni aun cuando estén dentro de las casas.

“No es garantía que no lo contraiga porque esté dentro de sus casas”, dijo.

Mencionó, que afecta el tracto digestivo, empieza en intestino delgado avanza hacia estómago y luego intestino grueso desangrando al animal.

La sintomatología que presentan es: diarrea, vómito, de un día para otro enflacan, en estado avanzado el virus hace diarrea con sangre ya que perfora estómago intestinos y hay que tratarlos antes de que lleguen esta fase.

Lo más recomendable es, informarse cómo y cuándo vacunarlos, y con ello no lo contraigan, ya que esta enfermedad es muy agresiva y muy rápido las mascotas pueden morir.