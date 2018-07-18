Aún no entra la canícula afirma Protección civil

Ciudad Acuña, Coah. - Contra lo que se maneja no será sino hasta el día 22 de julio cuando oficialmente ingrese la Canícula a la región.

Leonardo Carrera, subdirector del área en esta frontera, dijo que con ello los 40 días más calientes del año dan inicio.

Recomendó que se use protector solar para evitar quemaduras originadas por los rayos Ultra violetas que han estado muy altos.

Aunque varias organizaciones han emitido su opinión, en torno a que desde el 14 de julio ingresó está a la zona, es de detallar que no es precisa su entrada a la región, ya que esta canícula se debe a que los rayos del sol pegan de manera perpendicular en la tierra en esta época, por lo que se siente más cálido.

De hecho, esto sucede no en toda la zona del hemisferio norte, sino va paulatinamente dándose.

Por eso entra en esta región de manera diferente en la zona más cercana al ecuador y posteriormente en la demás zona.

La canícula son los 40 días más cálidos del año debido a esta situación geográfica y de posición en torno al sol en los procesos de traslación y rotación de la tierra.

Hasta hoy no se han presentado golpes de calor o decesos por esta causa, al menos que el sector salud los haya reconocido como tales, pero las altas temperaturas este año se han resentido más sobre todo por el factor de rayos ultravioleta que está muy alto y ha llegado hasta los 15 cuando lo normal es de 3.