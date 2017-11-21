Auto fantasma arroya a peatón

Un peatón identificado como Juan José Ruiz Silva de 24 años resultó con probable fractura de tibia y peroné, luego de que fue atropellado por un automóvil, “fantasma” que en lugar de prestarle apoyo se dio a la huida.

Este incidente se dio en el cruce de las calles H. Colegio Militar y Pino Suárez, ayer cerca de las 7:30 de la mañana, de acuerdo al informe de la Policía municipal.

El lesionado quien tiene su domicilio en la calle H. Colegio Militar número 1423 de la colonia 28 de Junio aseguró que caminaba por esta calle ya citada, cuando repentinamente es atropellado sin darse cuenta que unidad fue.

Al lugar del accidente arribaron socorristas de la Cruz Roja Mexicana quienes prestaron atención médica, aparentemente no presentaba lesión grabe pero el herido aseguraba tener fuerte dolor.