Autoriza Cabildo entrega de semilla

Una vez más, el cabildo dio su aval para que la administración municipal aporte el 50 por ciento del costo de semilla de forraje para el sector agropecuario local.

Nabor Encinas, director de Fomento Agropecuario dijo que ayer en el cabildo se aprobó este nuevo contrato de suministro de semilla

Mencionó que serán 50 beneficiarios para la siembra de 150 hectáreas de avena forrajera, 3 hectáreas por productor que pagarán 2 mil 175 cada parte municipio y beneficiarios para la dotación de estos granos para siembra.

Ya estaba autorizada esta entrega, sin embargo, como el proveedor inicial que se le había solicitado la dotación de esta gramínea para siembra, no pudo cumplir con la entrega, se tuvo de nueva cuenta que solicitar al cabildo lo aprobara.

Dijo que esperan que la semana próxima sea dotada esta gramínea para entregarles a los productores locales que ya fueron validados este apoyo.

Loa apoyos al agro local se han mermado y cada vez son menos pese a que la política federal presuntamente tiene más recursos para apoyar a este sector.

No se sabe aún de unos programas efectivos que entreguen directamente a los productores estos estímulos.