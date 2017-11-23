Autorizan 41 fiats en Coahuila

Ciudad Acuña, Coah.- Acuña tendrá 4 notarios más para el 2018 al autorizarse fiats a : Laura Marcela Cano Torralva, Adriana Ramírez Pacheco, Rubén Villarreal González y Luis Héctor Carmona Saracho.

Con ellos se incrementaran a 16 el número de notarios que operan en esta frontera ya que hasta esta semana había solo 12.

Con los nuevos 41 que se aprobaron por parte del gobernador Rubén Moreira Valdez, existen 339 notarios en el estado, aunque algunos están inactivos, con lo que, conforme a la ley que establece que por cada 20 mil habitantes debe existir un notario, hay por cada 9 mil 587, un fedatario público.

En esta frontera hay cuando menos dos notarios que no es tan en funciones, entre ellos el alcalde de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera y el último al que se le concedió este fíat, anterior a estos, fue a José Martin Faz Ríos en el 2014.

Con estas nuevas autorizaciones para fedatarios, la familia Cano Torralva, se convierte en la que más notarias posee con 3, ya que las hermanas Georgina, y Cyria ya tenían y ahora se suma Laura Marcela, quien actualmente es la titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta frontera.

Laura Marcela es hermana de quien es aún diputada local, Georgina Cano Torralva, e hija de quien fuera el primer notario de la familia Jorge Cano Loperena, todos priistas

Le sigue la familia Carmona Saracho, donde Héctor Guadalupe Carmona Martínez, que funge aquí como presidente del colegio de notarios de Acuña y ahora su hijo Luis Héctor Carmona Saracho se convertirá en notario.

Aquí también hay parentesco con el diputado federal Francisco Saracho Navarro y este, Luis Héctor es sobrino del congresista federal.

Los otros dos abogados autorizados son también miembros del PRI y uno es el titular del Registro Público de la Propiedad: Rubén Villarreal y la ex dirigente de la organización de laguneros Adriana Ramírez Pacheco, quien hoy también posee una Oficialía del Registro Civil.