Avance de un 80 por ciento en la acústica de la sala de cabildo

Ciudad Acuña, Coah.-El avance que la empresa INACUSTIC tiene en la mejora de la acústica de la sala de cabildo es de un 80 por ciento y se tiene detenida la tarea porque no hubo material y tienen que traerlo de fuera de la ciudad.

El secretario de la Administración, Felipe Basulto, así lo estableció hoy.

Así mismo confirmo la designación de José Luis Salinas Galán como secretario técnico.

El proyecto que costará poco más de 100 mil pesos que inició durante las vacaciones de este mes permitirá resolver de fondo la problemática que se viene arrastrando y al que se le han invertido más de 500 mil pesos a lo largo de las administraciones locales anteriores, sin poder resolver el problema de la acústica en la sala del cabildo municipal.

De hecho hoy con una parte resuelta se notó la mejoría en este rubro y aún falta alguna tecnología por ser implementada para resolver de fondo este problema.

La empresa es especialista en estos casos acústicos, de iluminación e imagen en teatros, de hecho es la que se encarga del proyecto del teatro municipal que en breve deberá ser entregado al alcalde Roberto de los Santos.

El proyecto de mejora de la acústica en el recinto fue autorizado por José Luis Salinas Galán durante su estancia en la Presidencia municipal y es un proyecto que resolverá de fondo el problema que enfrenta desde hace 12 años, ya que desde su inauguración la sala ha enfrentado este problema en el que se ha invertido más de medio millón de pesos, sin que se haya logrado el objetivo.

Hoy, durante la segunda reunión de cabildo, al reasumir Roberto de los Santos Vásquez la Alcaldía, mejoró sustancialmente este rubro, pero aún faltan algunos equipos para resolverlo al cien por ciento.