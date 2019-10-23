Avanza 70 por ciento proyecto Ports to Plains

Tras confirmar la visita del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís este miércoles a esta frontera, el alcalde Roberto De los Santos manifestó que en Estados Unidos el proyecto Ports to Plains lleva un avance arriba del 70 por ciento, con miles de millones de dólares ya invertidos en los ejes carreteros que lo conformarán y la importancia que tiene para este municipio mantener acciones para integrarse a el.

El alcalde en conferencia de prensa mencionó que el ejecutivo del estado habrá de estar aquí temprano para entregar las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Acuña, misma que presta un gran servicio a esta comunidad.

Luego se refirió a su visita a la reunión del Ports to Plains en Williston Dakota del Norte, proyecto trinacional en el que están inmiscuidos Estados Unidos, Canadá y México con un eje carretero que permite otra ruta de entrada de mercancías de importación y exportación vía terrestre a los tres países.

“Es un proceso en el que aún no vemos los resultados, pero a futuro a nuestra ciudad le va a dar la oportunidad de que se desarrolle grandemente en su economía; estuvimos por ahí y vimos el desarrollo carretero que tienen ellos con la presentación de funcionarios federales y estatales de EU y alcaldes de las diferentes ciudades”, indicó.

De los santos agregó: “Constatamos el gran desarrollo que se tiene en esos lugares, ahí tuvimos una presentación de proyectos que se tienen programados como el libramiento Zaragoza Morelos y promover en Mazatlán donde impactará también el proyecto y aquí el hospital el IMSS y la nueva aduana”.

Dijo que este proyecto lleva ya 22 años en desarrollo y es importante que cada ciudad vaya dando a conocer los cambios que tiene.

“Aunque a esta administración no le va a tocar ver los resultados, pero los gobiernos de unidad siempre le darán continuidad los buenos proyectos en beneficio de los acuñenses y coahuilenses”, dijo.