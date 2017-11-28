Avanza la construcción del parque canino

Ciudad Acuña, Coah.- En el área de la Macro plaza, con un tamaño de 25 por 35 metros, separada en dos áreas, una para perros adultos y otra para razas pequeñas y cachorros, el día 6 de diciembre podrían concluir los trabajos del parque canino.

Carlos Flores Diego, director de Ecología, así lo confirmó.

Aseveró que podrían invertirse en este 160 mil pesos, ya que se proyecta también construir gradería con malla sombra.

La obra, que conjuntamente con el Centro de Atención a Animales de Compañía, conformarán acciones para evitar el maltrato animal y mejorar la relación de propietarios de estas con sus mascotas.

Este año también fue aprobado el reglamento para evitar el maltrato de mascotas y que los animales estén en la calle generando problemas de salud, reglamento en el que hay sanciones severas para los propietarios que no los atiendan e insistan en mantenerlos en las calles donde defecan y causan problemas con la basura.

El parque permitirá tener un área de recreación de perros que tendrá juegos para ellos dividido en dos áreas como ya se señaló y que permitirá la socialización de los perros con otros canes.

Así mismo dijo que se cuenta con el apoyo de un instructor especializado que ayudará a mejorar el comportamiento de los canes que acudan a este lugar.

Estará ubicado en un área de Macro plaza.